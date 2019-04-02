2019 yerel seçim sandıkları açıldı. Başakşehir belediye başkanı Yasin Kartoğlu oldu.



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31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.



Başakşehir belediye başkanının Yasin Kartoğlu olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:



Saadet Partisi: Bekir Demirkaya

Bağımsız Türkiye Partisi: Orhan Doğan

Vatan Partisi: Tülin Saner

Büyük Birlik Partisi: Uğur Bay

Cumhuriyet Halk Partisi: Abdulhadi Akmugan

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yasin Kartoğlu

Halkların Demokratik Partisi: Seyithan Kırmızı

Demokratik Sol Parti: Adile Aslan

Bağımsız: Yusuf Tübek