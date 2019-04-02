2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Beyoğlu belediye başkanı belli oldu. Beyoğlu'da belediye başkanı AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Beyoğlu belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beyoğlu yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Mehmet Yıldız
Bağımsız Türkiye Partisi Cem Kayalı
Vatan Partisi İzzettin Özgibar
Büyük Birlik Partisi Ali Rıza Biberoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Alper Taş
Adalet Ve Kalkınma Partisi Haydar Ali Yıldız
Demokrat Parti Mahmut Aşçı
Demokratik Sol Parti Hüseyin Özhan
Bağımsız Gürsel Durmaz
Bağımsız Kenan Şimşek