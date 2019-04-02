2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Esenyurt belediye başkanı belli oldu. Esenyurt'ta belediye başkanı CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt oldu.

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Esenyurt belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Esenyurt yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Hasan Kara 

Bağımsız Türkiye Partisi Ekrem Yıldız

Vatan Partisi Zeki Aksoy

Büyük Birlik Partisi Yusuf ivgen

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Deniz Bozkurt

Adalet ve Kalkınma Partisi Azmi Ekinci

Demokrat Parti Ali Atmaca

Demokratik Sol Parti İpek Süt

Bağımsız Abdullah Haluk Çetin

İşte Esenyurt seçim sonuçları

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