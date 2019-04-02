2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Esenyurt belediye başkanı belli oldu. Esenyurt'ta belediye başkanı CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt oldu.
İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.
Esenyurt belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Esenyurt yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi Hasan Kara
Bağımsız Türkiye Partisi Ekrem Yıldız
Vatan Partisi Zeki Aksoy
Büyük Birlik Partisi Yusuf ivgen
Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Deniz Bozkurt
Adalet ve Kalkınma Partisi Azmi Ekinci
Demokrat Parti Ali Atmaca
Demokratik Sol Parti İpek Süt
Bağımsız Abdullah Haluk Çetin