2019 yerel seçim sandıkları açılıyor. Güngören belediye başkanı belli oldu. Güngören'de belediye başkanı AK Parti adayı Bünyamin Demir oldu. 

İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.

Güngören belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Güngören yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi - Adnan Hacıabdullahoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi - Abdul Kadir İnan

Türkiye Komünist Partisi - Fatma Akın

Vatan Partisi - Eylem Aşamdır

Büyük Birlik Partisi - Mustafa Duman

Cumhuriyet Halk Partisi - İsmet Yaşar

Adalet ve Kalkınma Partisi - Bünyamin Demir

Demokrat Parti - Mehmet Turan

Halkların Demokratik Partisi - Abdulcebbar Çakmak

Demokratik Sol Parti - Nazım Özdemir

İşte Güngören seçim sonuçları

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