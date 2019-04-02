2019 yerel seçim sandıkları açıldı.

Osmaniye'nin Kadirli Belediye Başkanı MHP'li Ömer Tarhan oldu.

Ömer Tarhan 27 bin 320, İYİ Parti adayı Ömer Lutfullah Çubukçu 16 bin 552, Saadet Partisi adayı İbrahim Ergün 329 oy aldı.



İlçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip ediliyor.



31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi.



Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

TARHAN'IN ÖZGEÇMİŞİ



Ömer Tarhan, 1959 yılında Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kadirli'de tamamlayan Tarhan, liseyi ise Adana'da okudu. 1987 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tarhan, 2009 yılına kadar doktorluk mesleğini devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde Kadirli Belediye Başkanı seçilen Tarhan evli ve 3 çocuk babasıdır



Kadirli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kadirli yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:



İbrahim Ergün - SP

Uğur Çolak - BTP

Adnan Atılgan - DP

Ömer Tarhan - MHP

Ömer Lutfullah Çubukçu - İYİ Parti