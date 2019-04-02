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Kahramanmaraş'ta belediye başkanı AK Parti adayı Hayrettin Güngör oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
Kahramanmaraş belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Kahramanmaraş yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Ali Öztunç - CHP
Ali Şenyüz - TKP
Cafer Sincer - Vatan Partisi
Hayrettin Güngör - AK Parti
Mehmet Kenger - DSP
Mustafa Vahdet Sürücü - SP
Ömer Solak - Bağımsız
Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası ntv.com.tr’nin secim.ntv.com.tr sayfasından takip edilecek.