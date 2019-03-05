Tekirdağ’daki belediye başkanı adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)
Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)
Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)
Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)
Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)
Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)
Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)
Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)
Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı)
Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı)
Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı)
Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı)
Muratlı: Nebi Tepe
Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı)
Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı)
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı)
Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı)
Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı)
Saray: Özger Erkiş

Milliyetçi Hareket Partisi

Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)

Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Çorlu: Erkan Düzenli

Muratlı: Zülküf İşler

Saray: Ali Özen

Halkların Demokrasi Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir

Süleymanpaşa: Kasım Gür

Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş

Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman

Ergene: Erkan Atalay

Kapaklı: İbrahim Yavuz

Saadet Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan

Süleymanpaşa: Atakan Yaşar
Çorlu: Murat Vakitçi

Çerkezköy: Erol Kaya

Ergene: Oktay Çalışkan

Hayrabolu: Gökay Yıldırım

Kapaklı: Hasan Karakoç

Muratlı:Tarık Eğçin

Malkara: Enes Kiremitçi

Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon

Saray: Halil Gören

Şarköy: Levent Çotuk

Demokratik Sol Parti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman

Çerkezköy: Metin Dönmez

Ergene: Bora Küçükçetin

Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu

Malkara: Yılmaz Yıldız

Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar

Marmaraereğlisi: Hikmet Ata

Kapaklı: Tuncay Ulukaya

Vatan Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu

Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz

Süleymanpaşa: Özkan İnci

Ergene: Kenan Serbest
Saray: Muzaffer Malkoç

Büyük Birlik Partisi

Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın

Çerkezköy: Yılmaz Bulut

Kapaklı: Güzin Yıldız

Malkara: Bahri Demir

Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz

Saray: Sabri Güner

Şarköy: Sabri Güner

Ergene: Onur Meriç

Çorlu: İsmail Ceylan

Hayrabolu: Hasan Özdemir

Malkara: Bahri Demir

Demokrat Parti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin

Süleymanpaşa: Hayati Avcı

Hayrabolu: Arif Yalçın

Muratlı: Kadir Arda

Türkiye Komünist Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı

Çorlu: İbrahim Çevik

Bağımsız Türkiye Partisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı

Süleymanpaşa: Kemal İşcan

Çerkezköy: Fatih Irmak

Çorlu: Hüseyin Güler

Ergene: Neziha Durgunkaya

Hayrabolu: Mert Olgun

Kapaklı: Mesut Haydar Tüter

Malkara: Mesut Gündoğu

Marmaraereğlisi: Refik Tüter

Muratlı: Fatih Tüter

Saray: Sena Özdoğan

Şarköy: Hasan Biçer

Bağımsız adaylar

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu

Ergene: Ersin Sever

Malkara: Orhan Gürbüz