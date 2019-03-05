Tekirdağ’daki belediye başkanı adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)
Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)
Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)
Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)
Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)
Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)
Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)
Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)
Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet İttifakı)
Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet İttifakı)
Çerkezköy: Vahap Akay (Millet İttifakı)
Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet İttifakı)
Muratlı: Nebi Tepe
Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet İttifakı)
Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet İttifakı)
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet İttifakı)
Ergene: Rasim Yüksel (Millet İttifakı)
Şarköy: Alpay Var (Millet İttifakı)
Saray: Özger Erkiş
Milliyetçi Hareket Partisi
Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)
Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Çorlu: Erkan Düzenli
Muratlı: Zülküf İşler
Saray: Ali Özen
Halkların Demokrasi Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Şadi Özdemir
Süleymanpaşa: Kasım Gür
Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş
Çorlu: Ceylan Deniz Adıyaman
Ergene: Erkan Atalay
Kapaklı: İbrahim Yavuz
Saadet Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan
Süleymanpaşa: Atakan Yaşar
Çorlu: Murat Vakitçi
Çerkezköy: Erol Kaya
Ergene: Oktay Çalışkan
Hayrabolu: Gökay Yıldırım
Kapaklı: Hasan Karakoç
Muratlı:Tarık Eğçin
Malkara: Enes Kiremitçi
Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon
Saray: Halil Gören
Şarköy: Levent Çotuk
Demokratik Sol Parti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman
Çerkezköy: Metin Dönmez
Ergene: Bora Küçükçetin
Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu
Malkara: Yılmaz Yıldız
Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar
Marmaraereğlisi: Hikmet Ata
Kapaklı: Tuncay Ulukaya
Vatan Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu
Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz
Süleymanpaşa: Özkan İnci
Ergene: Kenan Serbest
Saray: Muzaffer Malkoç
Büyük Birlik Partisi
Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın
Çerkezköy: Yılmaz Bulut
Kapaklı: Güzin Yıldız
Malkara: Bahri Demir
Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz
Saray: Sabri Güner
Şarköy: Sabri Güner
Ergene: Onur Meriç
Çorlu: İsmail Ceylan
Hayrabolu: Hasan Özdemir
Malkara: Bahri Demir
Demokrat Parti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hamza Şahin
Süleymanpaşa: Hayati Avcı
Hayrabolu: Arif Yalçın
Muratlı: Kadir Arda
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Bayırlı
Çorlu: İbrahim Çevik
Bağımsız Türkiye Partisi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlyas Sabancı
Süleymanpaşa: Kemal İşcan
Çerkezköy: Fatih Irmak
Çorlu: Hüseyin Güler
Ergene: Neziha Durgunkaya
Hayrabolu: Mert Olgun
Kapaklı: Mesut Haydar Tüter
Malkara: Mesut Gündoğu
Marmaraereğlisi: Refik Tüter
Muratlı: Fatih Tüter
Saray: Sena Özdoğan
Şarköy: Hasan Biçer
Bağımsız adaylar
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Tuncay Sağıroğlu
Ergene: Ersin Sever
Malkara: Orhan Gürbüz