Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Birinci Cemre" adını verdiği seçim projelerini açıkladı.



Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Soyer, özgür, neşeli ve uyum içinde yepyeni bir hayatı İzmir'den inşa etmeye başlayacaklarını ve bunu tüm Türkiye'ye yayacaklarını söyledi.



İzmir'in her noktasına yaygın, ekonomik ve doğa dostu ulaşım olanakları sağlayacaklarını vurgulayan Tunç Soyer, raylı sistem konusunda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı, toplu ulaşımda belli saatler için indirim sözü verdi. Soyer, şöyle dedi:

"179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkaracağız. Buca metro hattının temelini atacak, inşaatına başlayacağız. Buca metroya kavuşacak. Halkapınar- Otogar metrosunu yapacağız. Çiğli'ye tramvayı getireceğiz. Trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ana Transfer Merkezlerini insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara dönüştüreceğiz, 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacağız. İzmir genelindeki 62 bin 641 araçlık otopark kapasitesini 100 bin araca çıkaracağız. Yeni iskele ve gemilerle deniz ulaşımını 4,5 kat artıracağız. Mevcut 15 adet yolcu gemisi ve 3 adet arabalı yolcu gemisine ek olarak 2 adet yolcu gemisi daha katacağız. İzmir'den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacağız. Sabah saat 06.00 ile 07.00, akşam saat 19.00 ile 20.00 arasında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak."

Soyer, Halk Gıda Kooperatifi kuracaklarını, Halk Süt uygulaması ile Süt Kuzusu ve Halk Taşıt projelerini başlatacaklarını ifade etti.



"Meslek odaları, sivil toplum, hemşehri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alacağız. Merkezi hükümet ile 'İzmir Vizyon Ortaklığı' kuracağız. 30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent Konseyleri örgütlenmesine gideceğiz" diyen Soyer, kent içinde kalmış atıl alanları ekonomik durumu orta ve düşük düzeyde olan İzmirliler için yüksek kaliteli ve planlı iskan alanlarına dönüştüreceklerini dile getirdi.

Körfez Dönüşümü Projesi'yle 2,5 milyon metrekarelik yeni yeşil alan oluşturacaklarını, kentin uygun noktalarında hafriyat, moloz, ağaç/mobilya, beton, elektronik atık ayrıştırma tesisleri kuracaklarını anlatan Soyer, 2019'da yağmur suyu hattına 100 kilometre ilave edip biyolojik arıtma tesislerini çoğaltmayı hedeflediklerini söyledi.



Soyer, şöyle konuştu: "Atık pompa istasyonları ve koku giderme üniteleri kuracağız. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarına hız kesmeden devam edip, eskiyen altyapıları yenileyeceğiz. İklim değişikliği etkilerine uygun kent planlaması ve altyapı yatırımları yapacağız. 2019-2024 yılları yollarımızın yenilendiği, rekor asfalt yılları olacak.Belediyenin tüm yapı ve tesislerinde güneş enerjisi kullanımına öncelik vereceğiz. Karbon salımını yüzde 20 azaltma hedefine ulaşacağız. Belediye hizmet araçları filosunu kademeli olarak elektrikli hale getireceğiz. Elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısını artıracağız. Ticari taksiler ve minibüslerin kademeli olarak elektrikli-hibrit araçlara dönüşmesini sağlayacağız."

Soyer, çocuk köyleri kuracaklarını, çocuk belediyesi ve gençlik meclisini hayata geçireceklerini, 20 masal evi açacaklarını, eğitim, öğretim yılı başında ihtiyaç sahibi ailelere eğitim-öğretim yardımı yapacaklarını söyledi.



İzmir'i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceklerini, Kültürpark'ı yepyeni ve çok özgün festivallere ev sahipliği yapan bir özgürlük ve yaşam alanı haline getireceklerini ve İzmir'i tasarım kenti yapacaklarını ifade eden Soyer, "Tiyatro İzmir, Plato İzmir, Konservatuvar İzmir, Atölye İzmir’i hayata geçireceğiz. Şehir Tiyatrosu kuracağız. Elektrik Fabrikasını kente kazandırıp Havagazı Fabrikası ile birlikte bir kültür vahası olarak konumlandıracağız" ifadesini kullandı.



Tunç Soyer, Kemeraltı'na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracaklarını, EXPO'ya yeniden aday olacaklarını sözlerine ekledi.