Yakalanan teröristlerdeki muskadan suikast planı çıktı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristin üst aramasında ele geçirilen muskadan kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıktı.

Haberler - DHA 07.09.2022 - 17:17

Yakalanan teröristlerdeki muskadan suikast planı çıktı

'ın Silvan ilçesinde muskalı suikast planı yapan teröristler yakalandı.

Terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F, E.T, İ.S. ve F.S'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yakalanan teröristlerdeki muskadan suikast planı çıktı - 1

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.

Yakalanan teröristlerdeki muskadan suikast planı çıktı - 2

Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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