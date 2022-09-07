Yakalanan teröristlerdeki muskadan suikast planı çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde muskalı suikast planı yapan teröristler yakalandı.

Terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F, E.T, İ.S. ve F.S'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.



Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.