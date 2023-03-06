6'lı masa toplantısı sonrası açıklama | Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı beklenildiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Cumhurbaşkanı adayının ilanı öncesi Millet İttifakı kanadında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı.
Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret etti. Bu ziyarette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki başkana cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisini iletti.
Ardından Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu, bir otelde bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Akşener, önerisini Kılıçdaroğlu'na aktardı. Daha önceden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan Akşener'in altılı masa toplantısına katılacağı duyuruldu.
Saat 14.00'te başlaması planlanan altılı masa toplantısı, yoğun görüşme trafiği nedeniyle iki saatlik gecikmeyle başladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
4,5 SAATLİK TOPLANTI
Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı sonrası 6 lider açıklama yapmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi önüne geldi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere Temel Karamollaoğlu söz aldı.
Bugün aynı zamanda Berat Kandilinin idrak edildiğini, üç ayların içinde olunduğunu ve ramazana çok kısa bir zaman kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Bundan dolayı Cenabıhakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyorum" diye konuştu.
İçinde bulunulan günlerin acılı olduğunu, on binlerce kişinin hayatına veda ettiğini, birçok şehirde binaların yıkıldığını anlatan Karamollaoğlu, vefat edenlere rahmet, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.
Karamollaoğlu, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk, aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, önemli olan siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum." şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Karamollaoğlu, "Bu görevin hayırlı olmasını diliyor, inşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum." dedi.
"TÜRKİYE'Yİ İSTİŞARE İLE YÖNETECEĞİZ"
Ardından kürsüye Kılıçdaroğlu geldi.
Partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözlerini hatırlattı, bu sözden aldıkları ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bu sofra Halil İbrahim Sofrası'dır. Halil İbrahim Sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim Sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz, 11 madde... Az önce içeride sonuçlandı ve onu basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim, Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz."
YOL HARİTASINDA İKİ BAŞKANA GÖREV
Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı.
12 maddede, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır." denildi.
6 liderin imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasının tam metni şöyle:
1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz,
2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişiyle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlayacak ve yürürlüğe girecektir.
3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil diğer partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.
4. Bakanlık dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisleri lağvedilecektir.
5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.
6. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.
7. Cumhurbaşkanlığı kabinesi (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenecektir.
8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikalar, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.
9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesi koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.
10. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üteliği sona erecektir.
11. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev sürecini tamamlayacaktır.
12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır.
ADAY KRİZİ
6'lı masanın son toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor" diye seslenmişti.
Bu çağrının ardından da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.
"KAYBEDENİ OLMAYAN ZAFER"
İYİ Parti dışındaki 5 siyasi parti, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplanmıştı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.