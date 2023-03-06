SON DAKİKA HABERİ: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bu topyekun bir değişimin başlangıcı

Son dakika haberi! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sonrası ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım.

Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatla yönetmeye adayız.

Uzun bir yoluculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel insanlarının öyküleriyle doldurdum.

Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

Sadece ben değil 84 milyon aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday.

Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepiniz.

Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...