Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı | Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak

Cumhurbaşkanı adayı krizinin ardından Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Akşener o görüşmede iki başkana, cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener bugünkü toplantıya katılma kararı aldı.

Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı | Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak
Meral Akşener'den masaya dönüş için yeni öneri
Meral Akşener'den masaya dönüş için yeni öneri Haberi Görüntüle

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü, masa 6 liderle toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz cuma günü Genel Başkanı 'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı 'i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu söyledi.

Ardından teklif, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na iletildi. Görüşmeler devam ederken saat 14.00'te yapılması planlanan Millet İttifakı'nın toplantısı ileri saatlere ertelendi.

AKŞENER YENİDEN MASADA

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısına katılacağını açıkladı.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. İsmin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı | Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak - 1
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen: Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen: Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz Haberi Görüntüle

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

6'lı masanın son toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslenmişti.

Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı | Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak - 2 CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın son toplantısı 2 Mart'ta yapılmıştı.

Bu çağrının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.

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