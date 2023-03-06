Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı | Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI YAPMIŞTI



6'lı masanın son toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslenmişti.



CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı altılı masanın son toplantısı 2 Mart'ta yapılmıştı. Bu çağrının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin