Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı | Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü, masa 6 liderle toplandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu söyledi.
Ardından teklif, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na iletildi. Görüşmeler devam ederken saat 14.00'te yapılması planlanan Millet İttifakı'nın toplantısı ileri saatlere ertelendi.
AKŞENER YENİDEN MASADA
Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısına katılacağını açıkladı.
Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. İsmin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.
AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI YAPMIŞTI
6'lı masanın son toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslenmişti.
Bu çağrının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.