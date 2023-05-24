Ümit Özdağ'a bakanlık teklif edildi mi? CHP'den açıklama

Mutabakat Metni'nin 60'ıncı sayfasında "Yerel Yönetimler" başlığı altında yer alan ifadelerde "Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız." dendiğini aktaran Öztrak, "Millet İttifakı’nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılamayacağı net şekilde ifade edilmiştir." dedi.



İkinci konunun ise bakanlık meselesi olduğunu belirten Öztrak, şunları kaydetti:



"Baştan beri söylüyoruz, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Sayın Genel Başkanı'mızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim, protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır."

Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek | Akşener: Rahatsız edecek bir şey yok Haberi Görüntüle