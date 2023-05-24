Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek | Akşener: Rahatsız edecek bir şey yok

"BAKANLIKLAR KONUSUNU KONUŞMADIK"



Meral Akşener, 'Zafer Partisi’ne verilen bakanlıklarla' ilgili soruya ise, şu yanıtı verdi:



"Herhangi bir yorumum yok. Biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde, Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak, bir araya gelip konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var. Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak."