Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceği açısından her bir genel partiye sorumluluklar düşüyor. Biz de bu çerçevede güzel bir görüşme gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Özdağ ise şunları söyledi:

"Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcılayarak Türk halkının fakirleşmesini engelleyemeyiz. 14 Mayıs seçimlerine giderken Zafer Partisi olarak sığınmacıların vatanlarına geri gönderilmesi için seçmene bir çağrıda bulunduk.

İkinci tur için Numan Kurtulmuş gelip bizden destek istedi. Ancak Kurtulmuş'un ifadelerinde sığınmacıların vatanlarına dönmesi için bir polita yer almadı. Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz"