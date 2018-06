Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da 20 bin nüfuslu bir kasabanın atmosferi, birçok insan tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin gelişiyle değişti.



Arjantin Milli Takımı'nın kamp yapmak için tercih ettiği küçük Rus kasabası Bronnitsi, bu sayede 2018 Dünya Kupası'nın da cazibe merkezlerinden birine dönüştü.

Arjantinli yıldızın dev bir duvar resminin bulunduğu kasabanın dört bir yanına asılmış olan Messi fotoğraflı bayrakları görmek de mümkün. Başkent Moskova'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 15'inci yüzyılda kurulmuş olan bu Rus kasabası muhtemelen bir daha dünyanın ilgisini bu kadar çekmeyecek.

DİLLERDE TEK BİR İSİM VAR

Her gün yüzlerce futbol tutkunu, Messi'yi dünya gözüyle görebilmek ve belki de 31 yaşındaki yıldızın fonda göründüğü bir selfie çekebilmek ümidiyle Arjantin antrenmanlarına akın ediyor. Taraftarların hemen hemen hiçbirinin dilinde "Aguero", "Mascherano" ya da "Higuain" yok. Hep bir ağızdan tek bir futbolcunun adını haykırıyorlar: "Messi!"



Antrenmandaki her olumlu hareketi seyircilerce alkışlanan Messi de bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Arjantinli futbolcu, her antrenman sonunda imza dağıtırken hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.



Messi'yi hafta içindeki antrenmanlarından birini izlemeye gelenler arasında bulunan Arjantin'in Rusya'daki büyükelçisi Ernesto Lagorio da duygularını "Harikaydı. Çok güzel bir öğleden sonraydı" diyerek ifade ediyor.

14 BİN KİLOMETRE BİSİKLET SÜRDÜ

Arjantin'in Cordoba kentinden 5 Ocak'ta yola çıkan ve ülkesinin Rusya'daki performansını izlemek için bisikletle 14 bin kilometre kateden Lucas Ledezma ise kupaya uzanma "hayallerini" gerçekleştirebileceklerini inanıyor. Otuz yaşındaki beden eğitimi öğretmeni, "Bu Dünya Kupası'nı hak eden bir takımımız var. Messi de bu kupayı hak ediyor. Tüm Arjantinliler hak ediyor" diyor.

Messi'nin duvar resmini yapan sokak sanatçısı Sergey Erofeev de hislerini dile getiriyor. Pantolonundaki boya lekeleri hâlen duran Erfoeev, "Messi'yi resmederken benim dönemimin efsanesini resmediyordum. O dünyadaki en iyi oyunculardan biri" ifadesini kullanıyor. 29 yaşındaki sanatçı hayalini de açıklıyor: "Messi'nin gelip yaptığım bu resmi görmesini istiyorum."



SON ŞANSI OLABİLİR

Beş kez "Ballon d'Or" ödülünü kazanarak Avrupa'da yılın futbolcusu seçilen Messi, artık 31 yaşında. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ancak kariyerinde hiç Dünya Kupası kazanamamış olması her zaman eksi hanesine yazılan Messi için Rusya'daki şampiyona belki de son şans olacak.



2014'teki son Dünya Kupası'nı finalde Almanya'ya kaptıran Arjantin, 2015 ve 2016 yıllarındaki Copa America turnuvalarında da yine finalde Şili'ye yenilerek mutlu sona ulaşamamıştı. Messi kendisinin de bir vuruşu gole çeviremediği penaltı atışlarında kaybettikleri 2016'daki finalin ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra bu kararından dönen Messi, son dönemde yaptığı açıklamalarda Arjantin'in Rusya'daki kupada başarısız olması hâlinde milli formayı bir daha giymeyeceğinin sinyalini vermişti.

