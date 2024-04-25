18 ülkeden Hamas'a "rehineleri derhal bırak" çağrısı

ABD ve diğer 17 ülke ortak bir açıklama ile Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Rehinelerin bırakılmasına karşılık Gazze'de uzatılmış ateşkes anlaşmasının masada olduğu belirtildi.

18 ülkeden Hamas'a "rehineleri derhal bırak" çağrısı

ve diğer 17 ülke ortak bir açıklama ile Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bildiride Hamas'tan, elindeki tüm rehineleri derhal serbest bırakması istendi. 

Reuters'ın aktardığına göre rehinelerin bırakılmasına karşılık 'de uzatılmış ateşkes anlaşmasının masada olduğu belirtildi. 

İmzacı ülkeler şu şekilde: ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, İngiltere, Tayland.

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