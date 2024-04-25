Hamas: Rehineler konusunda ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğiz

ABD ve 17 ülkenin rehinelerin derhal serbest bırakılması için Hamas'a yaptığı çağrının ardından Filistinli örgütten açıklama geldi.

Reuters'ın bildirdiğine göre Hamas yetkilisi Abu Zuhri, Gazze'deki rehineler konusunda ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Zuhri, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması için yapılacak herhangi bir anlaşmanın parçası olarak, İsrail'in Gazze savaşına son vermesi talebinde kararlı olduğunu bildirdi.

Bu açıklamadan çok kısa süre önce, ABD ve diğer 17 ülke ortak bir açıklama ile Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Rehinelerin bırakılmasına karşılık Gazze'de uzatılmış ateşkes anlaşmasının masada olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail Savaş Konseyi ile genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi'nin bugün Hamas ile bir esir takası anlaşması yapılmasına yönelik yeni hükümleri tartışması bekleniyor.