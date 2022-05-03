2021’de rekor ağaç kaybı

Global Forest Watch tarafından yapılan yeni araştırmaya göre 2021 yılında kuzey yarımkürede ağaç kaybında rekor kırıldı.

Ormansızlaştırmanın yüzde 96’sının tropikal ormanlarda gerçekleşiyor. Bu bölgelerdeki ormansızlaştırma, uzun yıllardır ağırlıklı olarak Brezilya ve Kongo Cumhuriyeti’nde gerçekleşiyordu. Brezilya yine tarımsal genişlemeyle bağlantılı ağaç kaybında önemli bir artışla başı çekiyor. Ancak 2021 ile ilgili asıl endişe verici konu, Rusya, Kanada ve Alaska’da artan kayıplar… Öyle ki 2021’de yangınlar ve ağaç kesimiyle kaybedilen ağaç sayısı, 2020’ye göre yüzde 30 artmış durumda. Bu artışta 2001 sonrası en büyük yangın sezonunu geçiren Rusya’da 5,5 milyon hektar orman alanı kaybedildi.