Fransa’nın başkenti Paris’te 5 yaşındaki bir çocuğun annesinin baygınlık geçirmesi üzerine acil servisini arayıp yardım talep etmesi takdir topladı. Telefonda annesini kendini kötü hissedip düştüğünü dile getiren çocuk adresini ve annesinin bilgilerini kusursuz bir şekilde verdi.



Küçük çocuğun ses kayıtlarındaki bazı sözleri ise dinleyenleri duygulandırdı. Arayanın kız çocuğu olduğunu sanan ve öyle hitap eden yetkiliye tepki gösteren küçük çocuğun “Ben kız değilim, erkeğim” dediği duyuldu.

“Anneni sırt üstü çevirebilir misin” diye soran yetkiliye ise, “O kadar gücüm yok” cevabı veren küçük çocuk detaylı olarak annesinin nasıl bayıldığını yetkililere anlattı.

Çocuğun verdiği bilgiler sayesinde acil servis yetkililerinin eve ulaşıp anneye müdahale ettiği ve annenin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan Paris itfaiye ve acil ekibi yaptıkları paylaşımda küçük çocuklara acil hattının kullanımının öğretilmesinin önemine değindi.