5 yıl sonra ilk: Çin liderinden Fransa ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, beş yıl aradan sonra altı gün sürmesi planlanan bir Avrupa turunun ilk durağı olan Fransa'ya ulaştı.

Cinping, Fransa’nın başkenti Paris’teki Orly Havalimanı’nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı. Cinping Daha sonra Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Macron, Elysee Sarayı'nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırladı.



Şi, beş yıl aranın ardından Avrupa Birliği'nin elektrikli araç ihracatı da dahil olmak üzere çeşitli Çin endüstrilerini araştırdığı, Pekin'in ise çoğunlukla Fransız yapımı brendi ithalatını araştırdığı, ticari gerilimlerin arttığı dönemde bölgeye geldi.

AB VE ÇİN ORTAKLIĞI



Macron, uluslararası durumun Avrupa Birliği-Çin diyaloğunu her zamankinden daha önemli hale getirdiğini söyleyerek, "Tüm aktörler için eşit oyun alanı sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Macron ayrıca görüşmeleri sırasında Ukrayne ve Gazze'de süren savaşların tartışılacağını ve bu konularda koordine olmayı planladıklarını belirtti.



Cinping de Çin'in dış politikasında Avrupa'nın öncelikli olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Çin, Avrupa ile ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun badeli bir perspektiften görüyor" diye konuştu.

GAZZE'DE KALICI ATEŞKES

Çin devlet medyasının aktardığına göre Başkan Şi Cinping yaptığı açıklamada, Çin'in Filistin-İsrail anlaşmazlığını çözmek için daha geniş tabanlı, yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansını desteklemek üzere AB ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Paris'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen üçlü toplantıda Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, acil görevin kapsamlı bir ateşkesin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi olduğunu ve temel önceliğin insani yardım sağlamak olduğunu vurguladı.