60. Medcruise toplantısı sona erdi

Haber: Güldener Sonumut

“Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği” 60. Genel Kurul Toplantısı İspanya'nın Costa Brava bölgesinde gerçekleştirildi.



Figen Ayan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda üyeler, sektörünsürdürülebilirlik politikasını bütünsel bir şekilde ele aldı. Zira Avrupa Birliği (AB), “yeşil mutabakat” ve “Fit for 55” politikası çerçevesinde turizm dahil tüm ekonomik sektörlerin 2030 yılına kadar emisyon hacimlerini yüzde 55 oranında düşürmelerini hedefliyor.



Sektör ise tüketicinin çevre duyarlılığından dolayı Avrupa Komisyonu'nun yeşil mutabakat politikasını beklemeden önemli adımlar attı. Ancak sektör, zaman zaman bilime dayanmayan duygusan eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Kruvazyer gemilerinin çevreye daha az zarar vermesi gerektiği konusunda tüm sektör mutabık. Ancaki sektörün reel emisyonu hiçbir zaman veriye dayalı bir şekilde bilimsel olarak ölçülmemiş.



Bu çerçevede kolları sıvayan Figen Ayan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte birçok yeniliğe imza atmış durumda. Bunların arasında sürdürülebilirlik konusunu bütün boyutlarıyla ele alan Medcruise genel kurulu, kruvazyer gemileri ile tüketicilerin bu konudaki imkanlarını, politikalarını ve beklentilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.



“Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği” 60. Genel Kurul Toplantısı, 24-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

Aslında görünürde sektörün en önemli birimi, kruvazyer gemilerini işleten firmaların güzargah müdürleri. Zira kendileri gemilerinin hangi limana uğrayıp ne kadar süreyle kalacaklarını belirliyor. Ancak Kruvazyer turizminin diğer aktörleri olan liman işletmeleri, seyahat acentaları, oteller ve havayolları da sürdürülebilirlik konusunda tek başlarına bir çalışma yapamayacaklarını ve sektörün tüm aktörlerinin bir arada çalışmaları gerektiğinin bilincide.



Keza genel kurul toplantısına Türk Havayolları’nın özel segment yolcu birimi veya Turizm Girişim Ajansı (TGA)'dan üst düzey katılımın da olması tesadüf değil. Nitekim Ayan'ın getirmiş olduğu yenilikler arasında Dünya Turizm Örgütü (WTO) nezdinde görev gören ve kısa adı GSTC olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi üyelerini davet etme girişimi de yer aldı. GSTC müdürü İoannis Pappas, Dünya Turizm Örgütü'nün kapsayıcı sürdürülebilirlik konusunda sektörden beklentilerini detaylı bir şekilde dile getirdi.

KRUVAZYER SEKTÖRÜNÜN DAHA FAZLA VERİYE İHTİYACI VAR



Kruvazyer sektörünün sürdürülebilirliğini ölçmek için veriye ihtiyaç duyuluyor. Medcruise üyelerinin ellerinde müşterilere yönelik olarak bazı veriler yok değil. Ancak bu verilerin bir havuzda, Semih İncedayılar’ın dile getirdiği üzere bir veri gölünde toplanması ve işlenmesi önemli.



Ayan'ın getirmiş olduğu yenilikler arasında verinin önemine yönelik olarak düzenlenen özel oturum bulunuyor. Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayılar, Genel Kurul üyelerine, analog veriden, sayısal veriye geçiş süreciyle, verinin değerlendirme ve sektör için nasıl kullanılabileceği konusunda önemli ipuçları verdi.



Sektör verisiz değil. Ancak bunlar biraz da bireysel bir şekilde değerlendiriliyor. Zira İncedayılar ile aynı oturuma katılan Cos Cruise müdürü Davide Truscello, firmalarının müşteri memnuniyeti, işletme maliyeti optimizasyonu gibi alanlarda veriler toplayıp modeller oluşturduğunu ifade etti. Buna karşın, sair birçok kruvazyer firması ile liman işletmeleri ellerinde var olan kısmi verileri bile nasıl değerlendirebilecekleri konusunda fikirlerini oluşturmuş değiller. Aslında katılımcılar için, oturumun en önemli yönü veri toplamanın önemi kadar işlenmesinin de hayati olduğunu idrak etmekti. Keza veriler sayesinde de Kruvazyer Gemi firmaları ile limanlar, sürdürülebilirlik konusunda da bilime dayalı veri toplayabilecekler, zaman zaman dile getirilen yersiz eleştirileri de bertaraf edebilecekler.



“Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği” 60. Genel Kurul Toplantısı, Figen Ayan (solda) başkanlığında yapıldı.

1996 yılında kurulan Medcruise, Akdeniz ülkeleri için önemli bir kuruluş. 3 kıtada, 22 ülkede toplam 145 üyesi var. Costa Brava bölgesi bu toplantıya ev sahipliği yapabilmek için 10 yıl bekledi.



Ev sahibi bölge, katılımcılara Costa Brava'yı tanıtmak için hiçbir imkandan kaçınmadı. Toplantı Elizabeth Taylor, John Wayn, Orson Wells ve Dali gibi sanatçıları ağırlamış Hostal de la Gavina’da gerçekleşti.

SEKTÖR TÜM BOYUTLARI İLE ELE ALINDI



Bir taraftan Palamos ve Rosas gibi limanlar güzergah uzmanları ile basın mensuplarına tanıtıldı. Diğer yandan da yerel veya Roca kardeşlere ait olan Michelin 3 yıldızlı uluslararası restoranların kapıları katılımcılara ardına kadar açıldı. Tramontana olarak adlandırılan yıldız rüzgarlarıyla ünlü bölgede şarap turizminden, Salvatore Dali'nin evine kadar, tarih, kültür ve sanat alanında oldukça zengin bir kültür sanat uluslararası lezzetler katılımcılara sunuldu. 2019 rakamlarına göre bölgede 13636 liman ziyaretinde toplam 31 milyon yolcu taşınmış. Toplantılarda sektörün neredeyse bütün boyutları ele alındı.



Mecruise'un 60. genel kuruluna katılarak dış politikadan biraz olsun uzaklaştımızı düşünmek yanlıştı. Zira Ukrayna-Rusya savaşı kruvazyer gemi işletmecileri ile liman işletmecilerini etkilemedi değil. Nitekim akaryakıt fiyatları kimi işletmecileri kötü yönde etkiledi, kimi hat işletmecileri de Karadeniz operasyonlarını tamamen askıya almak mecburiyetinde kaldılar. Bazı kruvazyer gemileri seyir hızlarını sadece yeşil mutabakata uymak için değil, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışı karşılayabilmek için gerçekleştirdiklerini de itiraf etmiyor değiller.



Katılımcılar yönetimi 2021'in Kasım ayında yönetimi devralan Figen Ayan ve ekibinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Zira göreve gelir gelmez birçok yeniliğe imza atan Ayan ve ekibi genel kurul oturumlarının yanı sıra, B2B toplantılar, tüm katılımcıların birbirleriyle kaynaştığı akşam yemeği toplantılara başka bir hava getirdiğini dile getirdiler. Zaten bu vesileyle Galataport’a ilk cruise gemisinin yanaşmasına vesile olan SeaDream Yacht Club’un Başkan Yardımcısı Emilio Freeman’la tanışma fırsatını yakaladık. Freeman, dünyada başka örneği olmayan Galataport’a yanaşan ilk cruise gemisi olmalarından mutluluk duyduğunu söyledi.



Çevre konusunda duyarlılık yaratmak amacıyla Ayhan Şahenk vakfından esinlenerek, genel kurul toplantısına katılan her bir delege için Fransa ve Portekiz'de birer ağaç diktirmiş olmasını da genel kurul çalışması esnasında ayakta alkışladılar. Ayan, Yönetim kurulu üyeleri ve ekibinin Medcruise'e getirmiş olduğu yenilikler de ivedi şekilde yankılandı. Nitekim Palamos'da düzenlenen 60 genel kurul toplantılarına katılmayan kruvazyer firması ile hat işletmecileri şimdiden Malaga kentinde yapılacak olan bir sonraki Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere başvuruda bulundu.