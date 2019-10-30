8 yıldır savaşan taraflar masadaydı

8 yıldır Suriye'de savaşan taraflar, İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez toplandı. Cenevre'deki toplantı, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı. Petersen, "Şam yönetimi ve muhalefet üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" dedi.



Petersen'in ardından Şam Yönetimi'nin ve muhalefetin temsilcileri söz aldı. Muhaliflerin eş başkanı Hadi Bahra, 150 kişi arasında birçok konuda farklılıklar olduğunu hatırlattı. Bahra, "8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik" dedi.



Komite'nin Şam Yönetimi'ni temsil eden eş başkanı Ahmed Kuzbari ise ilkeler üzerinde durdu. "4 temel ilkemiz var. Ülkenin bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği" dedi.

