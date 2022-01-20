900 kişiyi Zoom üzerinden kovan patron, CEO olarak geri döndü

Çevrimiçi bir Zoom toplantısında 900 çalışanını işten çıkardıktan sonra öfkeye yol açan ABD'li patron, şirketin CEO'su olarak geri döndü. Vishal Garg, konuyu ele alış biçiminin yaygın eleştiriler almasından sonra Aralık ayında ipotek girişimi Better’daki görevlerine "ara" vermişti.



O sırada Garg, duyarsız davranışı özür diledi, ancak işten çıkarmaların gerekli olduğunu savundu. Better'ın yönetim kurulu ise girişimi kuran Garg'a güvendiğini söyledi.

"VİSHAL'İN LİDERLİĞİNE GÜVENİYORUZ"



Platformun yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Vishal'e ve Better'ın bu önemli zamanda ihtiyaç duyduğu liderlik, odaklanma ve vizyonu sağlamak için yapmayı taahhüt ettiği değişikliklere güveniyoruz” denildi.



Diğer taraftan Garg, Aralık ayında şirketin 900 çalışanını (iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ini) Zoom aracılığıyla işten çıkardıktan sonra ağır eleştirilerle karşı karşıya kaldı.



Garg, toplantıya katılan personele, "Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılan şanssız grubun bir parçasısınız. Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, buradaki işinize son verildi” demişti.

"İŞTEN ÇIKARILAN İNSANLARA GEREKLİ SAYGIYI GÖSTEREMEDİM"



Garg, olayın ardından hızla özür dileyerek, personeli "utandırdığını" kabul ettiğini söyledi. Firmanın internet sitesinden yaptığı açıklamada, "İşten çıkarılan bireylere gereken saygıyı ve takdiri gösteremedim. Çok üzgünüm ve bu durumdan ders çıkarmaya ve benden beklediğiniz lider olmak için daha fazlasını yapmaya kararlıyım" dedi.



Garg ayrıca, şirkette saygılı bir çalışma ortamı sağlamak için işyeri eğitimi planladığını ve altı ay içinde şirket kültürünü gözden geçireceğini söyledi.



Öte yandan, ev satın alma sürecini kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanmayı amaçlayan New York merkezli Better, geçen yıl şirketin borsaya açılmayı planladığını doğruladı. Yeni bir anlaşmanın, Garg'ın 2015 yılında kurduğu işletmeye 6,9 ​​milyar dolar ile 7,7 milyar dolar arasında bir değer verebileceği aktarıldı.

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