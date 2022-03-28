AB, Ruslara ve Belaruslulara verilen altın pasaportların peşine düştü

AB Komisyonu, üye ülkelerin bazılarında bulunan ve "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının sonlandırılması tavsiyesinde bulundu.



AB Komisyonunun hazırladığı tavsiye kararında, AB'nin yaptırım listesinde bulunan veya "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen" bazı Rus ve Belarus vatandaşlarının, AB vatandaşlığı almış olabileceği belirtildi.



Bu kişilerin, AB ülkelerinin vatandaşlığını almamış olsa da oturum izni sayesinde AB'ye rahatça girebileceği, Schengen bölgesinde serbestçe dolaşabileceği kaydedildi.

RİSK OLUŞTURUYOR İDDİASI



AB açıklamasında, bu durumun risk oluşturduğu ve yapılacak bireysel değerlendirmelerden sonra risk oluşturan "Ruslara ve Belaruslulara verilen vatandaşlıkların ve oturum izinlerinin iptal edilmesi" gerektiği dile getirildi.



"Altın vize" olarak adlandırılan yatırım karşılığı oturma izninin de daha sıkı kontrollerden sonra verilmesi talep edildi. AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının kara para aklama, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı gibi suçlarla ilgili tehlikeleri bir kez daha gösterdiğini vurguladı.



Komisyon, bu nedenle yatırım karşılığı oturum izni kapsamında tüm Rusya ve Belarus vatandaşlarına oturum verilmesi uygulamasının askıya alınmasını istedi.



AB üyesi ülkenin vatandaşlığını elde eden kişi aynı zamanda AB vatandaşı sayılıyor. AB ülkelerinden birinin pasaportuna sahip olan kişiler, AB içinde serbest dolaşım, AB iç pazarına erişim ve Avrupa Parlamentosu (AP) ile ülkelerin seçimlerine katılma ve oy kullanma haklarını ediniyor.

ALTIN PASAPORT UYGULAMASI



AB içinde Bulgaristan, Kıbrıs Rum kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni uygulaması bulunuyordu.



Bulgaristan, yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" uygulamasına geçen hafta resmen son vermişti. Kıbrıs Rum kesimi ise şu anda sadece Kasım 2020 öncesinde yapılan başvuruları değerlendiriyor. Malta'da ise uygulama sürüyor.



AB içinde 2011 ile 2019 arasında 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar euro elde ettiği belirtiliyor.



AB Komisyonunun tavsiye kararını uygulamak, AB ülkelerinin iradesine bırakılıyor. Komisyon, tavsiye kararının uygulanması konusunda üye ülkelerdeki durum hakkında ilgili hükümetlerden rapor vermesini istiyor.



AP de "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının, AB ülkelerinde tamamen yasaklanmasını talep eden raporu, 9 Mart'ta kabul etmişti.



AB'nin yanı sıra ABD ve İngiltere gibi bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çok sayıda Rus vatandaşını yaptırım listesine dahil etmişti. Bu kişiler arasında daha önce AB vatandaşlığı almış çok sayıda zengin Rus iş insanı da bulunuyor.

