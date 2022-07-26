AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını 0cak 2023'ün sonuna kadar uzattı

Son dakika haberi! Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları tarafından alınan kararla, AB Rusya'ya yönelik yaptırımlarını Ocak 2023'ün sonuna kadar uzattı.



Söz konusu karar, ilk kez Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla 2014 yılında başlatılan ve Moskova'nın bu yıl Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden sonra ciddi oranda kapsamı genişletilen yaptırımları kapsıyor.



AB, SON OLARAK RUS ALTININA YAPTIRIM KARARI ALDI

Son olarak AB ülkeleri, Rusya'dan demir, çelik ve petrol alımının yanı sıra altın alımını yasaklama kararı almıştı. Geçen hafta uygulanan 6. yaptırım paketine göre, bazı Rus yetkililer ve kurumların mal varlıkları dondurulacak. Yaptırım listesine eklenecek kişilere seyahat yasağı uygulanacak.



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana pekçok batılı şirket ülkeden çekilme kararı aldı.

Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak.



Daha önce uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.



Uygulanan yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaması sağlanacak.



Yeni tedbirler, AB yaptırımlarını G7 ülkeleri ile uyumlu hale getirecek. Mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendirecek ve yasal boşlukları dolduracak.