AB ülkelerinin dışişleri bakanları Türkiye'yi konuşacak

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerin Birlik için en fazla önem taşıyanlardan biri olduğunu belirterek, katılım sürecinin durmasına rağmen Türkiye'nin "hala aday ülke" olduğuna dikkati çekti.



AB ülkelerinin liderlerinin son toplantılarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye konusunda rapor hazırlamasını istediklerini hatırlatan AB yetkilisi, perşembe günkü toplantıda bu rapor için ilk görüş alışverişinin yapılacağını bildirdi.



AB TARAFINDAN DİYALOG VURGUSU

AB tarafı, son dönemde Türkiye'nin dış politikasında bazı değişimler gördüklerini, bu bağlamda Türkiye'nin AB konusundaki tutumunu da "test etmek, gelecek aylarda ilişkilerin nereye varabileceğini görmek istediklerini" vurguluyor.



Türkiye ile AB arasında başta Kıbrıs meselesi olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi konularda görüş farklılıkları bulunduğunu hatırlatan AB yetkilileri, bunlara rağmen Türkiye gibi önemli bir ülkeyle iletişim kanallarını açık tutmak ve diyalog içinde olmak istediklerinin altını çiziyor.

