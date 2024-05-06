AB üyesi 26 ülkeden Netanyahu’ya “dur” çağrısı

İsrail bugün erken saatlerde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna tahliye emri verdi.



İsrail bombardımanından kaçarak bölgeye sığınan sivillerden güneydeki Han Yunus kenti ve el-Mevasi bölgesindeki kamplara gitmesini isteyen İsrail’e tepkiler gecikmedi.



Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, “Esirlerin kurtarılması ve açlıktan ölmek üzere olan sivillere yardım sağlanması için ateşkes acildir” dedi.



"TAHLİYE EMRİ EN KÖTÜSÜNÜN HABERCİSİ"

Borrell, İsrail'in Refah'a kara saldırısından vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, AB ve uluslararası toplumun böyle bir senaryoyu önlemek için harekete geçebileceğini ve harekete geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Borrell, X sosyal medya platformundaki bir gönderisinde, "İsrail'in Refah'taki sivillere tahliye emri en kötüsünün habercisi: daha fazla savaş ve kıtlık" paylaşımında bulundu.