Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı , İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Gambiya’da diplomasi trafiğine devam ediyor.

Fidan, başkent Banjul’da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Fidan, İranlı mevkidaşının ardından Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, erken saatlerde gerçekleştirdiği görüşmelerde ise Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...