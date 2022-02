ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek, ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı.



Biden, Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

"BU SAVAŞI PUTİN SEÇTİ"



Rus askeri kuvvetlerinin herhangi bir gerekçe ve gereklilik olmaksızın Ukrayna'ya yönelik "zalimce bir saldırıya" giriştiğini belirten Biden, aylardır uyardıkları şekilde Rusya'nın Ukrayna hakkında yalan iddialarda bulunarak operasyonu başlattığını kaydetti.



Biden, Putin'in dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplandığı esnada savaş ilan ettiğini belirterek, "Putin saldırgan. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak. Bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını duyuruyorum" dedi.



4 BÜYÜK BANKAYA YAPTIRIM: 1 TRİLYON DOLARLIK VARLIKLARI DONDURULDU



Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını aktardı.



Biden, salı günü yaptığı konuşmada NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa'daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını açıkladığını anımsatarak, Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ek asker göndereceklerini duyurdu.



NATO müttefiklerini de savunmak için ek adımlar attığını kaydeden Biden, NATO'nun yarın 30 üye ülkesiyle bir toplantı düzenleyip atılacak adımları tartışacağını belirtti.

ALMANYA'YA EK ASKER



ABD'nin Ukrayna'ya bu yıl 650 milyon dolarlık savunma yardımı yaptığına işaret eden Biden, "Şunu tekrar söylemek istiyorum ki askerlerimiz ve biz Ukrayna'da Rusya ile çatışmaya girmeyeceğiz. Askerlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da çatışmak için değil, NATO müttefiklerimizi korumak için gidiyor" diye konuştu.



Biden, NATO'nun şu anda nerede ve ne zaman gerek olursa oraya asker gönderme kapasitesi olduğunu belirterek "Şimdi, NATO'nun Rusya'ya karşılığının bir parçası olarak Almanya'ya ek asker gönderilmesini onaylıyorum." dedi.



"SİBER SALDIRILARA YANIT VERMEYE HAZIRIZ"



Rusya'nın ABD'nin özel şirketlerine ve önemli altyapılarına yönelik siber saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Biden, "Biz bu saldırılara yanıt vermeye hazırız. Siber savunmalarını güçlendirmek ve Rusya'nın siber saldırılarına sert yanıt verebilmek için özel sektörle aylardır çalışıyoruz" diye konuştu.



Biden, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek ABD'nin ve müttefiklerinin Ukrayna'ya ve halkına desteğini dile getirdiğini aktardı.



Ukrayna halkının 30 yıldır bağımsız olduğunu ve buna yönelik saldırıyı kabul etmeyeceklerini kaydeden Biden, "Şu anda tüm Avrupa ve dünyadaki özgürlük için çok tehlikeli bir andayız. Putin, küresel barışın korunmasına yönelik tüm ilkelere saldırdı. Şimdi tüm dünya Putin ve suçlu ortaklarının gerçek yüzünü görüyor" dedi.



PUTİN'E "ZORBA" NİTELEMESİ



Biden, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru gibi güçler korku ve baskı altında daha da güçlenir. Bunlar, Putin ve orduları gibi zorbalar tarafından yenilemez" diyerek Putin ile görüşme niyetinin olmadığını belirtti.



Yaptırımların herhangi bir şeyi önlemesini kimsenin beklemediğini ifade eden Biden, "Putin Batı'nın bir arada durup durmayacağını test ediyor. Biz bir arada duracağız ve ona ağır bedeller ödeteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Biden, Rusya liderini hafife aldığı iddialarını da reddederek Putin'in Sovyetler Birliğini yeniden kurmak istediğini ancak bunun çağın gerçeklerinden uzak olduğunu dile getirdi.



ABD Başkanı Biden, Putin'e doğrudan yaptırım uygulamanın masada olduğunu ancak şu anda böyle bir adım atmayacaklarını bildirdi.



"RUSYA'NIN DOLAR, EURO, STERLIN VE YEN İLE İŞ YAPMA KABİLİYETİNİ SINIRLAYACAĞIZ"



Yaptırımların Rus ekonomisine hem şimdi hem de zaman içinde ciddi maliyetler getireceğine dikkati çeken Biden, "Bu yaptırımları, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerinin üzerindeki etkiyi en aza indirmek için maksatlı olarak tasarladık." dedi.



Biden, "Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacağız" dedi.



Rus ordusunun finansmana erişimini ve büyümesini engelleyeceklerini belirten Biden, Moskova'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceklerini aktardı.



Biden, yaptırım kararlarının ruble üzerindeki etkisini gördüklerine dikkati çekerek Rus borsasının ise düşüş gösterdiğini anımsattı.



Yaptırım uygulanan Rus elitleri ve aile üyeleri listesine yeni isimler de ekleneceğini kaydeden Biden, bu tür yaptırımların gelecek günlerde de devam edeceğini söyledi.



"ENERJİ ARZINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Petrol fiyatlarındaki artışa da değinen Biden, benzin fiyatlarındaki artışa karşı Amerikalı aileler ve işletmeleri korumak için her aracı kullandıklarını yineledi.



Biden, fiyatları düşürmek için adımlar attıklarını aktararak "Amerikan petrol ve gaz şirketleri fiyatları ve kârlarını artırmak için bu durumdan yararlanmamalı" uyarısında bulundu.



Herhangi bir kesintiye karşı enerji arzını yakından takip ettiklerini belirten Biden, büyük petrol üreticileri ve tüketicileriyle küresel enerji kaynaklarını güvence altına almaya yönelik koordinasyon halinde olduklarını anlattı.



Biden, koşulların gerektirmesi halinde ilave petrolü kullanıma sunacaklarını ifade etti.



"SWIFT YAPTIRIMI HER ZAMAN BİR SEÇENEK"



Biden, yaptırımlar arasında Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin bir karar olmaması hakkında bir soru üzerine, "bunun her zaman bir seçenek" olduğunu ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon olmadığını söyledi.



Uygulanan yaptırımların SWIFT'i aştığını vurgulayan Biden, bunları "ağır yaptırımlar" olarak nitelendirdi.

G7 LİDERLERİ ANLAŞTI



Konuşmasından önce yazılı açıklamada bulunan Joe Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi.

Bloomberg’de yer alan haberde, “ABD yaptırımları Putin'i kişisel olarak hedef alacak” derken, Reuters ise, ABD Başkanı Joe Biden’a siber saldırılarla ilgili bir dizi seçenek sunulduğu, bu siber saldırıların Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu sürdürme yeteneğini kırmaya yönelik olduğu aktarıldı.



NBC ise, ”Rusya'ya olası siber saldırılarla ilgili henüz nihai karar verilmedi” ifadelerini kullandı.



Biden, dün yaptığı yazılı açıklamada G7 liderleri ile görüşmesi sonrası Rusya'ya Ukrayna'ya askeri harekatı için ABD ve müttefikleri tarafından uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacağını ifade etmişti.



Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın sabah saatlerinde Beyaz Saray Durum Odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini bildirmişti.



Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı.



DONBAS KRİZİ VE RUSYA’NIN ASKERİ MÜDAHALESİ



Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.



Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.



Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.