ABD Başkanı Joe Biden,  talimatlarıyla yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'a verilen talimat listesi görüntülendi.



79 yaşındaki Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya geldi.



Toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra Biden'in elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti.



Bu 'talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Talimatlarsa şöyle sıralıydı;



*Roosevelt Odası’na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.



*Oturacaksın.



*Basın mensupları gelecek.



*Sen 2 dakika brifing vereceksin.



*Basın mensupları odadan çıkacak.



*Liz Schuler’e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)



*Katılımcılara teşekkür edeceksin.



*Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.