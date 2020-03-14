ABD Başkanı Trump Corona virüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.



ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti.



ABD Başkanı Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime." ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.

Trump tarafından ilan edilen acil durum, Federal Acil Durum Ajansı - FEMA’ya ek kaynak sağlarken bu kaynakların hızlı bir şekilde ihtiyaç noktalarına ulaştırılmasının da yolunu açıyor.



Bİr ay içinde 5 milyon test kitinin hazır olacağını açıklayan Trump, FEMA tarafından acil durum merkezi oluşturulduğunu ve her eyalette de merkezler oluşturulacağını belirterek aralarında özel şirketlerinde bulunduğu gruplar tarafından kişilerin en yakın test merkezlerine yönlendirileceklerini ifade etti. Trump hastalık şüphesi olan kişilerin araçlarından inmeden test yapabilecekleri merkezlerin kurulması için çaba sarf ettiklerini de söyledi.



Sağlık ve İnsani Servisler Bakanı Alex Azar’ın genişletilmiş yeni yetkilerle donatıldığını ifade eden Trump, gerektiğinde sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı azaltmak ve sağlık hizmetlerinin hızlı ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bazı kuralların iptal edilebileceğini söyledi. Trump ayrıca öğrencilere ait kredi borçlarının faizlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu da açıkladı.



ABD başkanları Stafford Act kapsamında Ulusal Acil durumu genel olarak doğal felaketlere karşı kullanıyor. Ancak 2000 yılında Eski ABD Başkanı Bill Clinton bu yasayı Batı Nil Virüsü salgınına karşı kullanmıştı.

ABD genelinde son güncellemelere göre Corona virüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.