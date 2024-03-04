ABD elçisi Hochstein: Ateşkes Lübnan'ı kapsamayacak

İsrail güçleri Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken ABD elçisi Amos Hochstein, Lübnan'a gitti.

Burada açıklamalarda bulunan Hochstein, Gazze'de varılacak bir ateşkesin, "otomatik olarak" Lübnan'ı kapsamayacağını söyledi.

ABD'nin, Lübnan'ın güneyiden istikrarıb sağlanmasına yönelik çabalardan umutlu olduğunu belirten Hochstein, Lübnan-İsrail sınırında bir savaşın "kontrol altına alınmayacağını" ifade etti.

Hochstein, "Diplomasi, İsrail-Hizbullah çatışmalarını sona erdirmek için tek yol" dedi.



Hamas, yaptığı son açıklamada Gazze'de ateşkesin Ramazan'ın ilk haftasında başlayabileceğini belirtti.

Mısır basını ise Kahire'deki ateşkes görüşmelerinde "önemli ilerlemeler" olduğunu yazdı.

İsrail ve Hamas arasında rehine takasını da içeren bir ateşkes anlaşmasının ne zaman hayata geçeceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.