Bass, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentine ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, tehditler ortadan kaldırılmadığı müddetçe Afganistan'dan çekilmeyeceğini belirtti.



Afganistan halkının barış istediğini ifade eden Bass, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin, Taliban'ın taahhütlerini uygulamasına bağlı olduğunu kaydetti.



Bass, ''Afganistan'da yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de görüşmeleri devam eden barış da önemlidir ancak ABD için barış konusu önceliklidir.'' diye konuştu.



Barış görüşmeleri konusunda ABD olarak Afgan hükümetiyle yakın temas içerisinde olduklarını dile getiren Bass, Taliban temsilcilerinin Afgan makamlarıyla doğrudan barış görüşmesi başlatması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.



Büyükelçi Bass, "Taliban ile barış görüşmelerinin tüm detaylarını Afgan hükümetiyle paylaştık." ifadelerini kullandı.



DOKUZUNCU BARIŞ GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR



Öte yandan, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 9. barış görüşmesi Katar'da devam ediyor.



Görüşmenin içeriğine dair taraflarca henüz bir açıklama yapılmazken, yerel basına göre taraflar birçok konuda uzlaştı.



BARIŞ SÜRECİ



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.



ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.