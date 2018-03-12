ABD ile Menbiç mutabakatı

Türkiye ve ABD, YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekilmesi konusunda prensipte anlaştı. Karar, Washington'da geçen hafta yapılan ortak çalışma komisyonunun ilk toplantısında alındı.



Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği Türk heyetinde diplomatların yanı sıra Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’dan askeri yetkililer de vardı. Amerikan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wess Mitchell başkanlık etti.



Hürriyet'in haberine göre Amerikan tarafı, toplantılarda Ankara’nın ‘Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG'nin Menbiç’ten tamamen çıkartılsın’ ısrarına prensipte olumlu yanıt verdi.



Amerikan tarafı başta sahadaki ortağı konumundaki YPG’lileri küstürmemek için orta yolu bulmaya çalışan formüller önerdi. Ancak komisyon toplantısı sona ermeden Ankara’nın talebini prensipte kabul etti.



YPG’lilerin Fırat’ın doğusuna kaydırılmasının ardından Suriye’deki bu alanın kimler tarafından ne şekilde kontrol edileceği ise komisyonun sonraki toplantılarında müzakere edilecek.



Türk ve Amerikalı askerlerin sınırda birlikte devriye gezmesinden Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki bazı grupların Menbiç’e getirilmesine kadar pek çok formül masada.

Sahada yaza kadar önemli gelişmeler bekleniyor.



Amerikan Washington Post gazetesi, Amerikalı yetkililerin Menbiç konusunda Türk yetkililere herhangi bir takvim vermediğini yazdı. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir DAEŞ'le mücadelede ortak hareket ettiği Suriyeli Kürtlerle ilişkilerinin zarar görmesini istemediğine dikkat çekti.



New York Times gazetesi de Menbiç'teki durumu mercek altına aldı. Arapların çoğunlukta olduğu Menbiç'te YPG yönetiminin rahatsızlık yarattığını yazdı. "Yetkililer reddetse de Kürt liderliğiyle arap nüfus arasındaki gerilim net bir şekilde görülüyor" denildi.



