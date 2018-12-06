ABD ile Türkiye arasında, Suriye çalışma grubu toplantılarının üçüncüsü yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıya ABD'nin Suriye özel temlsicisi James Jeffrey de katılacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülkeden ilgili bakanlık ve kurum yetkililerinin katılacağı toplantı yarın Ankara'da düzenlenecek.
Heyetlere, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlık edecek.
Çalışma toplantılarının ilki 8 Mart'ta ABD'de, ikincisi ise 13 Temmuz'da Ankara'da yapılmıştı.