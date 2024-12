ABD: İsrail'in Suriye'ye girmesi "geçici bir durum"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Suriye topraklarına girmesinin "geçici bir durum" olduğunu söyledi.



Miller, günlük basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri ve rejimin çökmesini değerlendirdi. Her ülkenin terörist örgütlere karşı harekete geçme hakkı olduğunu belirten Miller, "Suriye ordusu müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail'i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk yarattı." dedi.



"Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye'de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi." diyen Miller, İsrail'in bu eylemlerinin "geçici olduğunu" öne sürdü.



Sözcü Miller, İsrail ve Suriye arasında 1974'te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı desteklediklerini yineledi.

İsrail'in bu işgal girişiminin bölge ülkeleri tarafından kınandığının hatırlatılması üzerine Miller, "Biz gerginliği azaltma ve istikrar sağlamaya çalışıyoruz." diyerek, bölgede sağlanacak bir istikrarın "İsrail dahil" tüm ülkelerin çıkarına olacağına değindi.



ABD, HTŞ İLE "DOĞRUDAN VE ARACILAR ÜZERİNDEN" GÖRÜŞÜYOR



Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile ilişkileri sorulan Sözcü Matthew Miller, "çeşitli gruplarla bazen doğrudan bazen de aracılarla" iletişim kurduklarını belirterek, "Son bir kaç gündür" bu görüşmeleri yaptıklarını Suriye içinde veya dışında bu tarz örgütlerle iletişim kurmanın kendileri için "birçok yolu" olduğunu belirtti.



"SDG KONUSUNDA DURUŞUMUZDA DEĞİŞİKLİK YOK"



Sözcü, bu tür görüşmelerin devam edeceğini belirtirken ne konuşulduğu konusuna ayrıntılara girmek istemediğini ifade etti. Miller, Münbiç'te askeri muhalif güçlerle terör örgütü PKK/YPG arasında yaşanan çatışmalarla ilgili "Kimsenin bu istikrarsızlık döneminden yararlanarak Suriye içinde kendi pozisyonlarını ilerletmeye çalışmasını istemiyoruz. Bunu, bölgedeki tüm ilgili taraflara açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.



ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG ile işbirliğinin devamı konusunda Miller, "SDG'ye destek konusunda raporumuzdaki duruşumuzda bir değişiklik olmadı." diyerek örgütün DEAŞ'a karşı mücadelede "hayati bir ortak" olmaya devam edeceğini dile getirdi.



NETANYAHU "SONSUZA DEK İSRAİL'İN PARÇASI OLACAK" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Şam rejiminin devrilmesinden sonra, girerek işgalini genişletmeye çalıştığı uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'nin "sonsuza dek İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" söylemişti.