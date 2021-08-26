ABD istiharatından Covid-19'un kaynağı raporu: DSÖ'den açıklama

Amerikan medyası, ABD istihbaratının Beyaz Saray'a sunduğu son raporun sonuçsuz kaldığını yazdı.

İstihbarat ajanslarının ilk kez Çin'de görüldüğü düşünülen virüsün, hayvandan insana doğal bir yayılmanın sonucu mu yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda anlaşamadığı bildirildi.

Bu duruma sebep olarak Çin'in bilgi paylaşmaya yanaşmaması gösteriliyor. Bu ifadelere Pekin'den tepki gecikmedi. Çin, raporun siyasete alet edildiği söyledi.

Raporun önümüzdeki günlerde kamuya açıklanması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ise daha fazla araştırma yapılması gerektiği görüşünde.

Örgütün Sağlık Acil Durum Programı Direktörü Michael Ryan "Tüm teoriler olasılık dahilinde" ifadelerini kullandı.

