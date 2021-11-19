ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl sonra bir arada: Araya Trump ve Covid-19 girmişti

ABD, Meksika ve Kanada liderleri 2016'dan bu yana ilk zirvelerinde, Covid-19, göç, kalkınma ve güvenlik gibi alanlarda iş birliği mesajı verdi. Üçlü zirve Covid-19 ve eski Başkan Trump nedeniyle yıllardır yapılamıyordu.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 07:14 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 07:17

ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl sonra bir arada: Araya Trump ve Covid-19 girmişti

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ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir yılda 100 bini aştıdü

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Amerika ülkeleri liderlerinin 5 yıl aradan sonra yaptığı ilk toplantıda ülkeler arasında iş birliği ve güçlü bağlara vurgu yapıldı.

Liderler, Covid-19 ile mücadele, küresel sağlığın geliştirilmesi, rekabetçiliğin düzenlenmesi, eşit büyüme, göç ile bölgesel mücadele gibi konularda ortak somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

Küresel uyuşturucu kaçakçılığı konularında da adım atılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, 3 ülke arasında tedarik zinciri konusunda koordinasyon mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

Küresel iklim krizi ile ortak mücadele için kararların alındığı toplantıda, göçmenlik konularında da bazı düzenlemeler getirilmesi gerektiği belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump üç ülke liderlerinin yaptığı zirveleri sonlandırmıştı. 

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