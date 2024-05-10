İsrailli yerleşimciler UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini ateşe verdi: Yerleşke kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) İsrailli yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Doğu Kudüs'teki yerleşkesini kapattığını açıkladı.

Protestocuların iki kez yerleşke çevresini ateşe verdiğini söyleyen UNRWA Genel Komiseri Philipe Lazzarini, kimsenin yaralanmadığını ancak itfaiye ve polisin geç gelmesi nedeniyle personelin yangınları kendilerinin söndürmek zorunda kaldığını söyledi.

AP haber ajansının bildirdiğine göre Lazzarini, dün yaşanan protestonun bir videosunu da paylaştı. Videoda kalabalığın İbranice “BM'yi yakın” sloganı attığı duyuldu.



Lazzarini, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda olayı “çirkin bir gelişme” olarak nitelendirdi ve “bir kez daha BM personelinin hayatının ciddi bir risk altında olduğunu” ifade etti.



Lazzarini, “dehşet verici olay” ışığında yerleşkeyi kapatma kararı aldığını söyledi.



Yasa dışı yerleşimciler, saşı günü de yerleşkenin kapısına zarar vermiş, olayın ardından BM, İsrailli yetkililere başvurmuştu.



Almanya, buıgün yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'te UNRWA'ya karşı "şiddet eylemlerinin tırmanmasını" kınadı.



BM Genel Sekreteri Guterres de saldırıyı kınadığını açıkladı.