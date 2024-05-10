Birleşmiş Milletler, Filistin'in tam üyeliğini kabul etmeye hazırlanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in tam üyeliğini kabul etmeye hazırlanıyor. Bugün toplanacak olan 193 üyeli genel kurulun ardından, BM Güvenlik Konseyi son kararı verecek.

Birleşmiş Milletler, Filistin'in tam üyeliğini kabul etmeye hazırlanıyor

(BM), 'in tam üyeliğini onaylamaya hazırlanıyor.

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM'ye tam üye olmaya uygun olduğunu değerlendirerek, üyelik başvurusunu onaylaması için BM Güvenlik Konseyi'ne geri göndermeye hazırlanıyor.

15 üyeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'i tam üye yapması
hâlinde, Filistin fiilen devlet olarak tanınabilir. ABD, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu geçen ay veto etmişti.

193 üyeden oluşan BM Genel Kurulu'nda bugün yapılacak oylama, Filistinlilere yönelik küresel bir destek yoklaması niteliğini taşıyacak. BM'ye tam üye olmak için yapılan bir başvurunun önce Güvenlik Konseyi, ardından da Genel Kurul tarafından onaylanması gerekiyor.

Bugün oylamaya sunulacak karar taslağı kabul edilirse, Filistinlilere Eylül 2024'ten itibaren BM üyeleri arasında bir koltuk verilmesi de dâhil olmak üzere bazı ek haklar ve ayrıcalıklar getirecek fakat oy kullanma hakkı sağlamayacak.

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