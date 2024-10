ABD seçimlerinde geri sayım: Harris ve Trump başa baş gidiyor

Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın kıyasıya bir yarış içinde olduğu ABD başkanlık seçimlerinde erken oylama devam ediyor. Erken oylama kapsamında 1,4 milyon seçmen oy kullandı.



Başkan yardımcısı adayları JD Vance ve Tim Walz da bu hafta canlı yayınlanan başkan yardımcısı tartışmasında karşı karşıya geldi. Ancak ilk anketler, seçmenlerin başkan yardımcılarının tartışmasını "berabere" olarak gördüğünü gösteriyor.



Harris, temmuz ayından bu yana en yüksek ulusal anket ortalamasını elinde tutuyor. Ancak İngiliz gazetesi The Guardian'ın anket analizlerine göre başkanlık yarışı çekişmeli eyaletlerde oldukça yakın olmaya devam ediyor.



YEDİ SALINCAK EYALETİN BEŞİNDE ÖNDE



Guardian'ın anket analiz platformu tarafından son 10 günde toplanan eyalet anketlerinin ortalamasına göre Harris, yedi salıncak eyaletin beşinde önde. Ancak genel olarak, her iki adayın da kazanma şansı eşit olmaya devam ediyor.



Şu an için anketler Harris'in ülke çapında oyların yüzde 49,3'ünü aldığını gösterirken, Trump'ın oy oranı yüzde 46 olarak görülüyor.



ÇEKİŞMELİ EYALETLER



Başkanlığı kazanmak için gereken 270 oyu kazanmanın en basit yolu, çekişmeli eyaletler olan Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin'i kazanmak olmaya devam ediyor.



Harris, üçünde de 10 günlük anket ortalamasında Trump'ın önünde olsa da (Pensilvanya 1,2 puan, Michigan 0,1 puan ve Wisconsin 2,2 puan), analistler bu avantajların kimin kazanacağını söyleyecek kadar önemli olmadığını söylüyor



Yarış, diğer dört çekişmeli eyalet olan Nevada, Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona'da da oldukça çekişmeli geçiyor.

SEÇMENLER HARRIS'İN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR



The Guardian'ın anket analizleri çekişmeli geçen yarışta, Harris'in kazanma şansının yüzde 55, Trump'ın ise yüzde 45 olduğunu ileri sürüyor.



Seçmenlerin çoğunluğu artık Harris'in seçimi kazanacağını düşünüyor; oy kullanacak seçmenlerin yüzde 46'sı bu fikirdeyken, Trump'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 39.