ABD Senatosu'ndan istihbarata "yetkisiz dinleme" onayı

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) 702'nci maddesinin 2 yıl daha uzatılması tasarısı, Senato'da da oylandı.



Tasarı, 34 senatörün "hayır" oyuna karşı 60 senatörün "evet" oyuyla kabul edildi.



Söz konusu tasarının yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına ihtiyaç var. Beyaz Saray, Biden'ın tasarıyı vakit kaybetmeden imzalayacağını bildirdi.

İSTİHBARATÇILAR YETKİYİ İSTİSMAR EDİYOR



Söz konusu tasarı, özellikle yabancı unsurların dinlenmesi esnasında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerikan vatandaşlarının da telefon ve yazışmalarının "yetkisiz şekilde" dinlenebilmesine olanak tanıyor.

Bu imkanı tanıyan 702'nci maddenin, ABD istihbarat birimlerince ne şekilde uygulandığıyla ilgili tartışmalar ise devam ediyor.



Bazı Kongre üyeleri FBI dahil istihbarat kurumlarının denetleme yetkilerini birçok kez "uygunsuz şekilde" kullandığını ve bu yetkiyi suistimal ettiğini belirterek, FISA'nın 702'nci maddesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gündeme getiriyor.