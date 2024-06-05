ABD uçağı 7 yıl sonra Güney Kore'de tatbikata katıldı

ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçağı, Güney Kore'de 7 yıl sonra ilk kez ortak hava tatbikatına katıldı. ABD'nin B-1B bombardıman uçakları en son 2017'de Güney Kore'de bu tür bir tatbikat gerçekleştirmişti.

ABD uçağı 7 yıl sonra Güney Kore'de tatbikata katıldı

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, bombardıman uçağı B-1B'in, ortak hava tatbikatında Güney Kore savaş uçaklarıyla müşterek hassas güdümlü bombalama yaptığını duyurdu.

ABD'nin B-1B bombardıman uçakları en son 2017'de Güney Kore'de bu tür bir tatbikat gerçekleştirmişti.

, nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip B-1B tip bombardıman uçağının Güney'e konuşlandırmasını ABD'nin düşmanlığının kanıtı olarak nitelendirmişti.

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GÜNEY KORE VE 'DEN NEHİR GEÇİŞİ TATBİKATI

ordusu, ABD birlikleriyle ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da nehir geçişi tatbikatına başlandığını açıkladı.

Silahlı kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın başkent Seul'ün 61 kilometre güneydoğusundaki Yeoju'da bulunan Namhan Nehri'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.

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590 ASKER VE 243 ARAÇ KATILDI

5 gün süreceği belirtilen tatbikatta 590 asker, CH-47D helikopterleri, K1A2 tankları ve K808 zırhlı araçları dahil toplam 243 mekanize askeri araç ve uçağın yer aldığı ifade edildi.

birlikleriyle ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan tatbikatta, birliklerin 3 saat içinde 280 metrelik bir duba köprü inşa ederek araçların nehri hızla geçip hedeflerine ulaşmalarını sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, "İki ülkenin gerçekçi nehir geçiş kabiliyetlerini geliştirmek üzere tasarlanan bu tatbikat, birleşik varlıkları kullanarak operasyonel prosedürleri tanımladı ve iki tarafın nehir geçiş varlıklarının birlikte çalışabilirliğini teyit etmeye odaklandı" denildi.

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