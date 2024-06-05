ABD uçağı 7 yıl sonra Güney Kore'de tatbikata katıldı

Güney Kore Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD bombardıman uçağı B-1B'in, ortak hava tatbikatında Güney Kore savaş uçaklarıyla müşterek hassas güdümlü bombalama yaptığını duyurdu. ABD'nin B-1B bombardıman uçakları en son 2017'de Güney Kore'de bu tür bir tatbikat gerçekleştirmişti. Kuzey Kore , nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip B-1B tip bombardıman uçağının Güney'e konuşlandırmasını ABD'nin düşmanlığının kanıtı olarak nitelendirmişti.

590 ASKER VE 243 ARAÇ KATILDI



5 gün süreceği belirtilen tatbikatta 590 asker, CH-47D helikopterleri, K1A2 tankları ve K808 zırhlı araçları dahil toplam 243 mekanize askeri araç ve uçağın yer aldığı ifade edildi.



ABD birlikleriyle ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan tatbikatta, birliklerin 3 saat içinde 280 metrelik bir duba köprü inşa ederek araçların nehri hızla geçip hedeflerine ulaşmalarını sağladığı aktarıldı.



Açıklamada, "İki ülkenin gerçekçi nehir geçiş kabiliyetlerini geliştirmek üzere tasarlanan bu tatbikat, birleşik varlıkları kullanarak operasyonel prosedürleri tanımladı ve iki tarafın nehir geçiş varlıklarının birlikte çalışabilirliğini teyit etmeye odaklandı" denildi.