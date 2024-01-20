ABD ve Çin'den Covid-19 ile aynı özelliklerde virüs yaratma planı

DENEY COVID-19 İÇİN "TASLAK" NİTELİĞİNDE



Deney teklifi reddedildi ve deneylerin gerçekten yürütüldüğüne dair resmi bir kayıt yok. Bununla birlikte viroloji uzmanları, kayıtların Covid-19'u yaratmaya yönelik açık bir "taslak" olduğunu söylüyor.



Dünya Sağlık Örgütü danışmanı ve bir sonraki salgını önlemek için çalışan "One Shared World" grubunun kurucusu Jamie Metzl, belgelerin Covid'in zoonotik kökenli olduğu yani virüsün vahşi doğada başladığı ve dünyaya yayıldığı teorisini çürüttüğünü söyledi.



Bazı uzmanlara göre iddia edilenin aksine Huanan pazarında zoonoz olduğuna dair kanıt yok.



Covid-19'un kökeni uzun süredir tartışmalı bir konu ve insanlar genellikle iki teoriden birine inanıyor: laboratuvar üretimi veya zoonotik kaynaklı olduğu teorileri.



"X Hastalığı" nedir? Küresel salgın tehdidi dünya liderlerinin gündeminde Haberi Görüntüle KOMPLO TEORİSİ OLMAYABİLİR



Laboratuvar sızıntısını destekleyenler bir zamanlar komplo teorisyenleri olarak görülse de, federal kurumların artık SARS-CoV-2'nin Çin'deki bir laboratuvarda yaratıldığı ve buradan sızdırıldığı inancını desteklemesiyle birçok yeni kanıt ortaya çıktı.



ABD başkanının eski tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci her zaman laboratuvar sızıntısı teorisini şiddetle reddetmiş ve hatta Covid'in laboratuvardan kaynaklandığı ihtimalini çürütmek için 2020'de bir çalışma yaptırmış olsa da, son zamanlarda Covid'in bir laboratuvardan kazara kaçmış olabileceği fikrini reddettiğini inkar etmeye başladı.



Geçen haftaki son sorgusunda laboratuvar sızıntısı hipotezinin artık bir komplo teorisi olmadığını kabul etti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin