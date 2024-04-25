ABD ve İngiltere'den İran'a yeni yaptırımlar: İHA'lar listede

ABD ve İngiltere İran'a yeni yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

Tahran üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışan ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta İran'a ait insansız hava araçlarını kullanması da dâhil olmak üzere, İran'a ait insansız hava araçları ve emtia satışını hedef alan yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan yaptırımlara göre kararlar, Pouya Air'i, 8 kişiyi, 5 gemiyi ve 15 kuruluşu etkiliyor.

İngiltere de İran'a yönelik yaptırımlarına 6 yeni isim ekledi.

Londra'nın yeni yaptırımları, savunma sektöründeki kişi ve kuruluşları etkileyecek.

Hükümet açıklamasına göre yaptırımlar, İran'ın insansız hava aracı fırlatma yeteneğini hedef alıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün İngiltere ve ortaklarımız net bir mesaj verdi. İran'ın istikrarsızlaştırıcı davranışlarından sorumlu olanlardan hesap soracağız" diye konuştu.