ABD'de 700 milyon dolarlık loto 1 kişiye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yine rüya gibi bir loto çekilişi yapıldı.Ülkenin en popüler lotolarından Powerball'daki çekilişte 700 milyon dolarlık ikramiye tek bir kişiye çıktı.



İkramiye tam olarak 699,8 milyon dolar yani 6.2 milyar Türk Lirası.



Powerball lotosu yetkilileri, bu şanslı alımın Kaliforniya'da yapıldığını söyledi, ancak detaylı bilgi vermedi.



ABD'de ikramiyeler iki şekilde dağıtılıyor. Kazanan talihliler isterse parayı tek seferde isterse taksitler halinde alabiliyor. Talihlinin henüz parayı nasıl alacağını kesinleştirmediği belirtildi.



biletin eşleştiği altı sayı beyaz toplar 12, 22, 54, 66 ve 69. Powerball sayısı ise 15’ti.

700 milyon dolarlık ikramiye Powerball lotosunun tarihindeki en büyük 5. ve ABD piyango tarihindeki en büyük 7. çekilişi oldu.



Geç bilet satışları, ikramiyeyi 670 milyon dolarlık önceki tahminlere yöneltti.



Toplam 699,8 milyon dolarlık ikramiyenin 496 milyon dolar nakit seçeneği de var.

2016 yılında Powerball yaklaşık 1.6 milyar dolarlık ikramiyeyi tek seferde vermişti.

Powerball'da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 292.2 milyonda 1 olduğu belirtildi.