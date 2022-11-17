ABD'de Çin istihbarat görevlisine 20 yıl hapis

ABD'de Çin istihbarat görevlisi 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Federal Mahkemesi, söz konusu görevliyi casusluk ve ticari sırları çalmaya çalışmaktan suçlu buldu.

ABD'de Çin istihbarat görevlisine 20 yıl hapis

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Cincinnatti Federal Mahkemesi, Belçika tarafından ’ye iade edilen Yanjun Xu hakkında Kasım 2021’de yöneltilen suçlamalardan dolayı hapis cezası verildiğini açıkladı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre ABD’ye iade edilen ilk Çinli istihbarat yetkilisi olan Xu,  Hükümeti adına ABD’de casusluk yaparak Amerikan firmalarından ticari sırları ve patentleri çalmaya çalışmaktan suçlu bulundu.

Xu’nun Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nda birim direktör yardımcılığına kadar yükseldiği belirtildi.

FBI Direktörü "Bu dava, Çin hükümetinin Amerikan ekonomik güvenliğine ve dolayısıyla ulusal güvenliğimize yönelik devam eden saldırılarının son örneğidir" dedi. 

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