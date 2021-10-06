ABD'de Covid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

ABD’de de etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti.

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 17:40

ABD'de Covid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı

İlişkili Haberler

Covid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Covid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Covid-19 etkisi: Kuşların yüzde 80’i şehir merkezlerine indi

Covid-19 etkisi: Kuşların yüzde 80’i şehir merkezlerine indi

ABD'de Covid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Covid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.

Pandeminin başladığı ve aşılamanın olmadığı geçen yılın ilk 10 ayında ise 352 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

VAKA SAYISI 44 MİLYONA YAKLAŞTI

John Hopkins kayıtlarında, ABD’de Covid-19 bağlantılı toplam ölü sayısı 705 bini geçerken, vaka sayısı da 44 milyona yaklaşmış bulunuyor.

Yetkililer, ülkede Covid-19 aşısı yaptıran yetişkinlerin oranının yüzde 67’yi geçmesine rağmen virüsün daha bulaşıcı Delta Varyantının etkisini sürdürdüğünü kaydediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...