ABD'de gey kulübüne silahlı saldırı: En az 5 ölü, 18 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Polisin saldırıya dair ilk çağrıyı gece yarısından hemen önce aldığı duyuruldu.



Polis sözcüsü, şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.



Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı ve bu kişinin yaralı olduğu için tedavi altında olduğu açıklandı.



Saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre kulüp gey bireylerin gittiği bir mekan olarak biliniyordu. Saldırının bir nefret suçu olma ihtimali de değerlendiriliyor.