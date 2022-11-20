ABD'de gey kulübüne silahlı saldırı: En az 5 ölü, 18 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Gece kulübüne sıklıkla gey bireylerin gittiği öğrenildi. Olayın bir nefret suçu olma ihtimali değerlendiriliyor.

ABD'de gey kulübüne silahlı saldırı: En az 5 ölü, 18 yaralı

İlişkili Haberler

Kuzey İrlanda'da polis aracına bombalı saldırı

Kuzey İrlanda'da polis aracına bombalı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gece kulübüne düzenlendi.

Polisin saldırıya dair ilk çağrıyı gece yarısından hemen önce aldığı duyuruldu.

Polis sözcüsü, şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı ve bu kişinin yaralı olduğu için tedavi altında olduğu açıklandı.

Saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 

basınına yansıyan bilgilere göre kulüp gey bireylerin gittiği bir mekan olarak biliniyordu. Saldırının bir nefret suçu olma ihtimali de değerlendiriliyor. 

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...